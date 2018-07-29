المخرجة السعودية هيفاء المنصور تكذّب الإعلام الإسرائيلي

المخرجة السعودية هيفاء المنصور تكذّب الإعلام الإسرائيلي

تشير المنصور في تغريدتها إلى ما تناقلته وسائل إعلام محسوبة على قطر عن وسائل إعلام إسرائيلية

المصدر: فريق التحرير

نفت المخرجة السعودية هيفاء المنصور ما تردد من مزاعم بشأن تعبيرها عن الاستعداد للعمل مع مخرجين إسرائيليين.

وقالت المنصور في تغريدة على حسابها بتويتر: “للتوضيح, أنا في مرحلة ترويجيّة لأفلام أمريكية حاليًا، و يقابلني صحافيون من كل أنحاء العالم, و في أحيان كثيرة يسألونني هل من الممكن أن تعملي مع إسرائيل، وردي دائمًا واضح أنا “أعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي.” لكن الصحافة وأنتم خير العارفين يحبون البهارات, لكم كل الود.”

وتشير المنصور في تغريدتها إلى ما تناقلته وسائل إعلام محسوبة على قطر عن وسائل إعلام إسرائيلية ادعت أنها حاورت المنصور، وأنها عبرت أنها لا تستبعد التعاون مع زملائها الإسرائيليين، وبينت: “سأعمل فقط عبر القنوات الرسمية التي ستسمح بإقامتها السعودية، لكنني لا أمانع بذلك”.

ودائمًا ما تدّعي وسائل إعلام إسرائيلية محاورة شخصيات عربية، وذلك بدس صحافيين لا يكشفون هوياتهم ضمن حشود الصحافيين الذين يتواجدون في الفعاليات والمؤتمرات.

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