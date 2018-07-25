السعودية.. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة

أعلن حساب المواطن على حسابه في موقع “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة لشهر آب/أغسطس المقبل.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج إنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط http://ca.gov.sa .

وحساب المواطن هو برنامج سعودي يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت البرنامج من أجل تعويض المواطنين، الذين قد تلحقهم أي مخاطر محتملة جراء إصلاحات اقتصادية تقوم بها المملكة.