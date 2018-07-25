الشاعر مانع بن شلحاط يخوض تحدي “كيكي” ويثير جدلًا بين سعوديين (فيديو)

أثار الشاعر السعودي مانع بن شلحاط سجالًا بين ناشطين عبر مواقع التواصل بعد أن نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر”، وهو يمارس تحدي رقصة “كيكي”.

ووثق “بن شلحاط” لحظة قيامه برقصة “كيكي” بشكل عفوي، وهو يسير بجانب سيارته على أنغام أغنية أجنبية، خلال وجوده خارج المملكة على ما يبدو.

وانقسم معلقون من خلال هاشتاغ #مانع_بن_شلحاط، الذي حل في مرتبة متقدمة في قائمة الترند بموقع “تويتر” في السعودية، بشأن تصرف “شلحاط”، خاصة وأنه أحد قامات الشعر في المملكة ويتجاوز عمره السبعين عامًا.

وهاجم “محمد بن بدر المطيري” الشاعر، قائلاً: “سماجة على وقاحة ..! احترم الشنب اللي في وجهك .. مدري نحصلها من المراهقين والا المراهقات ..! المشكلة يتفاخرون برقصة الغرب ..! أين التربية وأين الرجولة ..! لاحول ولا قوه إلا بالله”.

ورأت “ربة روح”: “الرجل فكاهي بطبعه، لكن ياليت كان مزحه مع ربعه وأصدقائه بدون ما ينشر احترامًا لمبادئه بقصائده وأيضًا سنّه”.

فيما انتقده مغرد آخر: “بنسبة للناس اللي يقولون لية تنتقدون بن شلحاط ياخي انت وياه دائمًا النقد يوجه لشخص اللي ما نتوقع منه أشياء خارجة عن نطاق أدبنا وتربيتنا حنى عندنا عادات وتقاليد ملزومين فيها بصراحة الرقص بطريقة هذي مو مقبولة أبدا من شخص ابن شلحاط فيفترض أنه طلع بصورة غير كذا (رأي شخصي)”.

بنسبة لناس الي يقولون لية تنتقدون بن شلحاط ياخي انت وياة دائما النقد يوجة لشخص الي مانتوقع منة اشياء خارجة عن نطاق ادبنا وتربيتنا حنى عندنا عادات وتقاليد ملزومين فيها بصراحة الرقص بطريقة هذي مو مقبولة ابدا من شخص ابن شلحاط فيفترض انة طلع بصورة غير كذا (رئي شخصي) #مانع_بن_شلحاط — ? (@ab21012) July 25, 2018

ولكن شريحة واسعة من السعوديين دافعت عن تصرف “شلحاط” العفوي، وعلقت “أم عبدالعزيز” مبررة تصرف الشاعر: “يجب على كل إنسان مهما بلغ من العمر أن يخرج الطفل الذي بداخله لو للحظات الحياة جميلة فلانعكرها بالنقد المحبط”.

يجب على كل انسان مهما بلغ من العمر ان يخرج الطفل الذي بداخله لو للحظات الحياة جميلة فلانعكرها بالنقد المحبط #مانع_بن_شلحاط — ام عبدالعزيز (@AlhejailySeham) July 25, 2018

ودافع “سامي الحازمي”: “رجل مرفه نفسه بنفسه أنتم وش دخلكم فيه فلها يا بن شلحاط ماعليك منهم”.

بدوره، علق “الوافي”: “خلو الرجال يرقص ويفلها وينبسط دامه ما أساء لدينه ووطنه وش دخل شنبه وقبيلته وقصايده ورجولته بالموضوع”.

وأبدت “ريم” رأيًا آخر، حيث رأت أن دفاع عدد كبير من الناشطين عن الشاعر جاء من باب كونه “رجلا”: “لو كانت بنت شفنا هجوم شنيع عليها بس لانو ابن جنسكم كلكم صرتوا محامين دفاع”.

يذكر أن الشاعر مانع بن محمد بن مانع العجمي، المعروف بمانع بن شلحاط، أحد شعراء العامية بالمملكة، سبق أن كشف في أحد الحوارات الصحافية أنه متزوج وأب لثلاثة أبناء وأربع بنات، ويبلغ من العمر 71 عامًا.

كما سبق أن أثار الشاعر السعودي جدلًا حين ادّعى أنه يعمل في شركة “أرامكو” وأنه تزوج من امرأة أمريكية ثم انفصل عنها بعد 3 سنوات، وهو ما تبين أنه غير صحيح لاحقًا.