تفاصيل جديدة بقضية مقتل امرأة وإصابة أخرى بحفل زفاف في السعودية

كشفت مصادر سعودية عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل امرأة، وإصابة أخرى خلال مراسم زفاف في إحدى قرى جازان.

وقالت المصادر لصحيفة “عكاظ” المحلية، إن القتيلة أخت العريس، وهي متزوجة ولها بنتان، ومطلق النار هو زوج أختها، بينما المرأة المصابة الأخرى في الحادثة هي ابنة خال العروس.

وكان صهر العريس يرغب بتحية العروسين بسلاح رشاش يحمله، وأطلق أعيرة نارية بعد العودة من قصر الأفراح ودخول الجميع لفناء المنزل، في محاولة لتوديع العروسين، لكن السلاح الآلي سقط وانطلقت رصاصات أصابت السيدتين.

وأوضحت المصادر أن مطلق النار “معروف بطيبته بالقرية، ومشاركته أحزانها وأفراحها. وحين قدوم الشرطة لموقع الحادثة وجدت مطلق النار في الموقع ليبادر بتسليم نفسه”.

يذكر أن شرطة منطقة جازان، أعلنت أمس الاثنين، أنها باشرت واقعة إطلاق نار بحفل زفاف، نجم عنه وفاة مواطنة (33 سنة)، وإصابة أخرى (30 سنة).

وقال المتحدث الرسمي للشرطة، إن التحريات بينت أن مطلق النار مواطن يبلغ من العمر 39 عامًا، وبادر بتسليم نفسه، إذ أقر بإطلاق النار أثناء خروج النساء بعد انتهاء الحفل، تعبيرًا عن فرحته، فسقط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي.