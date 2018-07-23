السجن والجلد لشقيقين سعوديين اقتحما مدرسة في الرياض

قررت محكمة سعودية اليوم الإثنين، سجن شقيقين 8 أشهر وجلدهما 150 جلدة لإدانتهما باقتحام مدرسة في العاصمة الرياض.
قد قضت المحكمة الجزائية بالرياض، بالسجن 8 أشهر والجلد 150 جلدة، لشقيقين اقتحما مدرسة، بشكل يعتبر إخلالًا بالنظام، وإشاعة للفوضى”، بحسب صحيفة “عاجل”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن عملية الاقتحام التي ارتكبها المتهمان تشكل إخلالًا بالنظام، وإشاعةً للفوضى، وقد ثبتت التهم بحق المتهمين؛ إذ اقتحما منشأة تعليمية، وأخلا بنظامها العام، وأشاعا الفوضى بالضرب والاعتداء على 3 من معلمي المدرسة، وتسببا في إصابتهم بعدة إصابات أثناء تأدية عملهم؛ ما يتوجب معه إيقاع الجزاءات الرادعة بحقهما”.