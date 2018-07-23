سجن بحريني أدين بدعم “إرهابيين” في القطيف السعودية

قضت محكمة جزائية متخصصة في الرياض، يوم الإثنين، بسجن بحريني 9 سنوات، إثر إدانته بدعم “جماعات إرهابية” ومشاركته في تظاهرات بمحافظة “القطيف” شرق السعودية.

وأدانت المحكمة المتهم بعد “ثبوت تورطه بتقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنيًا، إضافة إلى سعي المتهم لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، عبر مشاركته في مظاهرات بمحافظة القطيف رددت شعارات تحرض ضد ولاة الأمر”، بحسب صحيفة “سبق”.

وقالت المحكمة: إن “المتهم تواصل مع عدد من المطلوبين أمنيًا وتستر عليهم دون إخبار الجهات الأمنية رغم معرفته المسبقة بكونهم مطلوبين، إضافة إلى التستر على مكان تخفي أخيه المطلوب أمنيًا، وكذلك التستر على استخدام أخيه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن”.

وقررت المحكمة “تعزير” المتهم بسجنه 9 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات “لقاء تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، وسنتين بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي العقوبة بسبب ما أدين به من أفعال لا تشملها العقوبات المنظمة، كما قررت إبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى”.