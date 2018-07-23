السعودية تتخلص من الدعاة المرتبطين بالإخوان

شارفت السلطات السعودية على الانتهاء من لائحة “الدعوة والدعاة” لتخليص قطاع الدعوة من الشوائب وذلك في إطار توجه الممكلة للتحديث ومحاربة الأفكار والعناصر المتشددة التي يقول نائب وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري إنها “تسللت منذ عقود عبر أيديولوجيات حزبية حرَفت الدعوة عن هدفها الحقيقي”.

وتشير “الأيديولوجيات الحزبية” إلى تنظيم جماعة الإخوان المصنف “إرهابياً” في المملكة.

وقال السديري، إنه من المتوقع الانتهاء من إعداد اللائحة في غضون شهر، وفق ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأضاف أن “تكوين اللجنة المختصة جاء لجمع هذا الشتات والبناء عليه والتأسيس لعمل مؤسسي أكثر تنظيمًا ودقة في مجال الدعوة والإرشاد؛ حتى تكون هناك مرجعية نظامية وتنظيمٌ لعمل الدعوة والدعاة والمؤسسات الدعوية التي تشرف عليها الوزارة، وجمع شتات المتفرق من قواعد العمل والتعليمات والتعاميم السابقة”.

وأوضح ان “الهدف الأساس هو تطوير هذا القطاع والعمل بما يتلاءم مع منهج المملكة المؤسس على الكتاب والسنة وما يتطلع إليه أبناء المملكة من طموحات ترتقي ببلادنا إلى مستوى الدول المتقدمة في مجالات عديدة، ومن أهم ذلك ما يتعلق بالتنظيم ودقة الأعمال والحرص على جودة الإنتاج والمحتوى”.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون الدعوة وسطية كما هو معروف عن هذه البلاد المباركة (السعودية) وأبنائها، قائمة على الكتاب والسنة، متمنيًا زوال بعض الرواسب والأمور التي حدثت عبر العقود الماضية وأحدثت خللًا في الوسط الدعوي، وسوءَ فهم نتيجة لبعض الأيديولوجيات والمناهج الدعوية التي اخترقت أوساط الدعاة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، نتيجة لهذا الفكر الذي تتبناه بعض التنظيمات والأحزاب التي انحرفت بالدعوة عن هدفها الحقيقي.