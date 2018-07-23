فيديو يوضح حقيقة إلغاء السعودية “حج الداخل”

أكدت السلطات السعودية أنها لم توقف استقبال طلبات حجاج الداخل كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن مساء يوم الأحد،” إنه فوجئ بانتشار رسالة بين المواطنين والمقيمين تزعم إيقاف الوزارة عمليات طلبات حجاج الداخل “، مؤكدا ” أن هذه الأنباء عارية عن الصحة”.

وأضاف الوزير، في تصريحات لقناة “الإخبارية”: ” أن الأمور لموسم الحج لهذا العام تسير على ما يرام “، موضحًا أن “المواطن السعودي والمقيمين على اطلاع ويزورون موقع الوزارة”، مشددًا على أن الوزارة تحقق في مصدر تلك الرسائل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من نشرها.

وكانت انتشرت بين بعض المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية رسالة، جاء فيها “عزيزي المواطن والمقيم إنه نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول الإسلامية. وبناء على التوجيهات الملكية فقد تقرر إلغاء حج الداخل هذا العام، وعليه تدعو وزارة الحج والعمرة جميع الراغبين في الحج التوجه والتسجيل لدى الوزارة لضمان الحج في العام القادم”.