الجبير يناقش الأوضاع في اليمن مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث

التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يزور الرياض في إطار جولة إقليمية لاحتواء معركة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجبير، استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وناقش معه الأوضاع في اليمن.

وجاء اللقاء بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي مع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الذي سلمه ردودًا مكتوبة لحكومته حول مقترحات جريفيث لحل معركة الحديدة.

وأشارت الوكالة، أن الجبير، ناقش مع جريفيث، ما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، وكذلك الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

وفي وقت سابق الأحد، سلّمت الحكومة اليمنية الشرعية، ردها إلى المبعوث الأممي، بشأن خارطة السلام ومعركة الحديدة في الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية، أن رئيس الحكومة، سلم المبعوث الأممي، ردود الحكومة بشأن مقترحاته التي سبق للمبعوث أن وضعها أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في زيارته الأخيرة إلى عدن.

وذكر بن دغر أن الحكومة اليمنية تؤكد على “السلام العادل والشامل، والتزام الميليشيا الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن (التي تسيطر عليها)، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة الشرعية”.

وشدد على ضرورة” إبداء (الحوثيين) حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة، من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وتسهيل وصول المساعدات لكافة المتضررين”.