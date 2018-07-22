الفرح تحوّل عزاءً.. الشرطة السعودية تكشف تفاصيل “حادثة جازان”

كشفت الشرطة السعودية تفاصيل الحادثة التي تفاعل معها الرأي العام في جازان جنوب غرب البلاد، عقب وفاة شقيقة العريس في يوم زفافه إثر رصاصة بالخطأ أطلقت ابتهاجًا بالحفل الذي تحول لعزاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف حكمي، إن “الجاني أقر بإطلاق النار أثناء خروج النساء بعد انتهاء الحفل؛ تعبيرًا عن فرحته، وبعد ذلك سقط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي؛ ما أدى إلى وفاة مواطنة تبلغ 33 عامًا وهي شقيقة العريس، وإصابة أخرى تبلغ ٣٠ عامًا، بطلقتين ناريتين”.

وأضاف: “سلم الجاني نفسه وهو مواطن يبلغ 39 عامًا، وقال إنه كان يعبر عن فرحه بإطلاق النار قبل أن تقع الفاجعة، وقد جرى إيقافه وتحريز السلاح المستخدم وإحالة القضية للنيابة العامة”.

وكانت السلطات السعودية شددت سابقًا على منع استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، محذرة من أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبة التي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية.