بالفيديو.. حليمة بولند تفجر مفاجأة حول مشاركتها بمهرجان في السعودية

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن صمتها، لكي ترد على تكذيب إدارة فعاليات مهرجان ديار العز لها، من خلال البيان الذي أصدره أمس ينفون من خلاله استضافتها لحضور هذه الفعالية.

جاء ذلك من خلال نشر حليمة نص المحادثة التي درات بينها وبين المنتج السعودي خالد منقاح، خلال توجيه الدعوة لها، وإرسال تذاكر الطيران وشيك بنكي بكامل أجرها، لكي تؤكد للجميع أنها بالفعل شاركت في هذه الفعالية.

وبررت سبب قيام إدارة فعاليات المهرجان بنفي توجيه دعوة لاستضافتها، بمنع التجمهر وحفاظًا على حياتها، موضحة أنها حصلت على كافة مستحقاتها المالية.

وكانت إدارة فعاليات “ديار العز” قد نفت ما صرحت به الإعلامية الكويتية حول مشاركتها في فعاليات المهرجان، مؤكدة أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة .

ونشرت إدارة المهرجان بيانًا عبر تطبيق “سناب شات”، ينص على أنه “نظرًا لما يتردد عن حضور الإعلامية الكويتية حليمة بولند اليوم الخميس إلى فعاليات مهرجان ديار العز، إدارة الفعاليات تنفي خبر استضافتها، وتؤكد استمرار بقية الفعاليات كما هو معلن”.