نجل الشيخ الغامدي مكذبًا قناة الجزيرة: والدي مريض وليس معتقلًا

نفى أبناء الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، أستاذ الفقه المقارن في المسجد النبوي الشريف والأستاذ الجامعي سابقًا في السعودية، ما ذكرته قناة “الجزيرة” القطرية مساء اليوم السبت عبر تغريدة ادعت فيها القناة اعتقال والدهم، مؤكدين أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة”.

ونقل موقع “سبق” المحلي، عن إبراهيم بن علي الغامدي، نجل الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، قوله “إن الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الاعلام ومنها قناة الجزيرة القطرية هي عارية عن الصحة”، مضيفًا أنها “مجرد شائعة، أطلقها بعض المغرضين للنَّيل من سمعة الشيخ، وسمعة المملكة العربية السعودية”.

وشدد الغامدي، على أن “هذه الأنباء تهدف إلى الإساءة للوطن والمواطن، وإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، والإساءة لرجال الأمن السعودي” ، موضحًا “أن والده يرقد على سرير الشفاء في منزله كونه يعاني مرضًا عضالًا، ألزمه الفراش تحت أجهزة الأكسجين”.