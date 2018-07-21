بالفيديو.. ظهور نادر للأمير محمد بن نايف في عزاء والدة الأمير جلوي بن مساعد

أظهر مقطع فيديو حديث، ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في مجلس عزاء لوالدة أحد الأمراء في ظهور نادر أمام الكاميرات منذ إعفائه قبل نحو عام من مناصبه الرفيعة التي كان يتقلدها.

وظهر الأمير الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية لنحو خمس سنوات، في عزاء والدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، والتي توفيت مساء الخميس وتم تشييع جثمانها ظهر يوم الجمعة.

ويظهر الأمير محمد بن نايف في الفيديو خلال دخوله لمجلس العزاء، يوم الجمعة، وإلقاء التحية على الحاضرين في صالة استقبال كبيرة.

والأمير جلوي هو خال ولي العهد السابق، فوالدته هي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله آل سعود.

وأعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، بعد سنوات طويلة قضاها في مناصب رفيعة وحساسة، تاركاً ولاية العهد للأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفاء بن نايف من مناصبه، يظهر الأمير (59 عاماً) في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، مبدداً صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.

هذا سيدي الأمير #محمد_بن_نايف بخير ..

وهذا وطنا بخير …

وحكامنا بخير …

وشعب السعودية بخير … ونقول لأعداء الوطن كما قال سموه : … العدو مدحور … pic.twitter.com/X7wHDu4xYi — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 20, 2018