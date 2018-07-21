أثارت الخوف والسخرية في آن واحد.. ما حقيقة غوريلا الرياض الهاربة؟ (صور)

أثارت غوريلا هاربة من قفصها، الرعب والخوف لدى عدد من سكان مدينة الرياض بعد أن تم تداول صور لها في أماكن عامة بالعاصمة.

وقالت تقارير محلية إن الغوريلا فرّت من محبسها ظهر يوم الجمعة، وسارت في عدد من شوارع المدينة قبل أن تتم السيطرة عليها.

وقال مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول صور تم التقاطها للغوريلا بشكل لافت، قالوا إن الغوريلا شوهدت تسير في شارع الأمير تركي بالمدينة.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تم إنشاء وسم خاص يحمل اسم غوريلا، إذ تم تداول الصور التي تم توثيقها للحيوان في شوارع المدينة وفي وضح النهار.

ورغم مخاوف البعض من وجود حيوان ضخم طليق في الشوارع، اختار آخرون التفاعل بتعليقات ساخرة مستندين لكون الغوريلا من الحيوانات الأليفة.

ولم يتضح إن كانت الغوريلا مملوكة لسيرك، أو لأشخاص، فيما لم يرد أنها تسببت بأي أضرار خلال فترة انفلاتها التي قاربت النصف الساعة قبل أن تتدخل الشرطة للبحث عنها والسيطرة عليها.

#غوريلا_الرياض للاسف ان التهاون مع عيال التجار والهياط في تربية المفترسات والحيونات الخطرة في البيوت أتمنى من الجهات المسؤولة منع تربية الحيوانات المفترسه وتشديد الرقابه علىها لما لها من خطر على الناس واعادتها لحديقة الحيوان pic.twitter.com/fV5bBYaD2L — عبد العزيز بن عوشن (@abdalazizoshen9) July 20, 2018

بعض المترفين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم ولو على حساب الإضرار بالناس والتعدي على ماحرم الله. . ما الفائدة من تربية حيوان كالغوريلا !!#غوريلا_الرياض pic.twitter.com/sTPOxNAUol — محمد البدراني (@albdrane56) July 20, 2018

#غوريلا_الرياض

يمممممه وش ذا يتمختر على كيفه بالشارع يسرح ويمرح على كييفه من وين جاااء ???????????? ليته مو بتركي الاول بالعريجاء عشان ناس هناك يعرشهم عرش ياخذ حقي من طقطقتهم علي ????????????????????‍♀️????‍♀️ عارفين انفسهم ما يحتاج امنشن pic.twitter.com/KvxOvtyopV — شقاوة ???? (@lovelyanggle) July 20, 2018