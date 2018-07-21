أثارت الخوف والسخرية في آن واحد.. ما حقيقة غوريلا الرياض الهاربة؟ (صور)

أثارت الخوف والسخرية في آن واحد.. ما حقيقة غوريلا الرياض الهاربة؟ (صور)

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أثارت غوريلا هاربة من قفصها، الرعب والخوف لدى عدد من سكان مدينة الرياض بعد أن تم تداول صور لها في أماكن عامة بالعاصمة.

وقالت تقارير محلية إن الغوريلا فرّت من محبسها ظهر يوم الجمعة، وسارت في عدد من شوارع المدينة قبل أن تتم السيطرة عليها.

وقال مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول صور تم التقاطها للغوريلا بشكل لافت، قالوا إن الغوريلا شوهدت تسير في شارع الأمير تركي بالمدينة.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تم إنشاء وسم خاص يحمل اسم غوريلا، إذ تم تداول الصور التي تم توثيقها للحيوان في شوارع المدينة وفي وضح النهار.

ورغم مخاوف البعض من وجود حيوان ضخم طليق في الشوارع، اختار آخرون التفاعل بتعليقات ساخرة مستندين لكون الغوريلا من الحيوانات الأليفة.

ولم يتضح إن كانت الغوريلا مملوكة لسيرك، أو لأشخاص، فيما لم يرد أنها تسببت بأي أضرار خلال فترة انفلاتها التي قاربت النصف الساعة قبل أن تتدخل الشرطة للبحث عنها والسيطرة عليها.

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