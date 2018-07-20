شاهد.. صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

نشرت حسابات سعودية على “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة مؤثرة لأمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمام قبر والدته بعد مواراتها الثرى في الرياض.

وتُظهر الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمير وهو يضع يديْه على قبر أمه، التي نعاها الديوان الملكي السعودي أمس الخميس في بيان رسمي، إثر وفاتها.

صورة مؤثرة للأمير جلوي بن عبدالعزيز أمام قبر والدته بعد مواراتها الثرى بالرياض

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. pic.twitter.com/SFS7ag1Wz5 — قبل قليل (@QablQalel) July 20, 2018

والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خريج مدرسة المظلات، وقوات الأمن الخاصة، ويحمل شهادة الجمعية البريطانية للقفز بالمظلات، وحصل على نوط معركة عاصفة الصحراء، ووسام تحرير الكويت.

وفي عهد الملك فهد صدر أمر ملكي بتعيين الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، وبعد ذلك صدر أمر ملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة الشرقية، وظل في هذا المنصب حتى تعيينه أميرًا لمنطقة نجران.