تشييع والدة أمير منطقة نجران السعودية “جلوي بن عبدالعزيز” (صور)

شيع مواطنون في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، والدة أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إلى مقبرة العود بالعاصمة الرياض، بعد أن تمت الصلاة عليها بجامع الأمير تركي بن عبدالله عقب صلاة الجمعة.

ووفق موقع “أخبار 24” المحلي، تقدم المصلين أمير الرياض بالنيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وابن الفقيدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من الأمراء والمسؤولين والعسكريين.

وكان الديوان الملكي قد نعى، أمس الخميس في بيان، والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز إثر وفاتها.

والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خريج مدرسة المظلات وقوات الأمن الخاصة، ويحمل شهادة الجمعية البريطانية للقفز بالمظلات وحصل على نوط معركة عاصفة الصحراء ووسام تحرير الكويت.

وفي عهد الملك فهد صدر أمر ملكي بتعيين الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، وبعد ذلك صدر أمر ملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة الشرقية، وظل في هذا المنصب حتى تعيينه أميرًا لمنطقة نجران.