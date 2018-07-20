سعودية من أسرة معروفة تتكفل بحضانة الطفلتين المعنفتين “جوري وجود”

أعلنت مواطنة من أسرة معروفة في المملكة العربية السعودية عن تكفلها برعاية الطفلتين التوأم المعنّفتين “جوري وجود”، وحضانتهما وتعويضهما عمّا تعرّضتا له من تعنيف على يد والدتهما.

وقالت فاعلة الخير، لصحيفة “سبق” المحلية، إنها على أتم الاستعداد لحضانة التوأم “جوري وجود” والعناية بهما، وضمان سبل العيش لهما، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحضانتهما، أو تقديم الرعاية لهما وهما عند والدهما متى أراد ذلك.

وأوضحت أن هدفها الوحيد هو إسعاد الطفلتين المعنّفتين والعناية بهما لسنوات، بعد أن شاهدت تعنيفهما على يد والدتهما.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق صوت أم ويظهر تعنيفها لطفلتيها بشكل مروع، أثار غضبًا واسعًا في المملكة، ودفع بمطالبات لمعاقبة الأم وتخليص الطفلتين منها.

وقال ناشطون إن الأم صومالية وقد انفصل عنها والد الطفلتين (وهو يمني) فأرادت ابتزازه بتعنيف الطفلتين، وإرسال المقطع له.

ولاحقًا، تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجهات أخرى بالقضية، حيث تم سحب الطفلتين من والدتهما، فيما أكدت “العمل” أنه لن يتم إعادة الطفلتين لوالدتهما مطلقًا، كونها تشكل خطرًا عليهما.

وسبق أن قال والد الطفلتين إن الأم تعاني من مشكلات نفسية منذ زمن، وإن تصرفها تجاه الطفلتين سببه حالتها المرضية.