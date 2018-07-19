السعودية: الحجاج الإيرانيون بدأوا الوصول ويعاملون مثل غيرهم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن حجاج إيران بدأوا في الوصول ويعاملون مثل غيرهم، وأن الأمور تسير على خير.

وجاء ذلك في تصريحات متلفرة لوزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وأوضح بنتن، أن “حجاج إيران بدأوا الوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني، وتوقيعهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها”، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف أن “حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين”، مشددًا على أن “كل الحجاج سواسية، والأمور تسير على خير، والمملكة سعيدة بقدوم ضيوف الرحمن”.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني حميد محمدي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “86 ألف إيراني سيؤدون فريضة الحج هذا العام”.