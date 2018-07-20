رجل أعمال سعودي ينفي القبض عليه وصدور أحكام بحقه

نفى رجل أعمال سعودي، أشيع أنه تم القبض عليه الأسبوع الماضي بمحافظة جدة عقب اجتماع عمل، وتم إيقافه على ذمة قضايا وأحكام نهائية صحة ذلك.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، عن رجل الأعمال الذي لم تذكر اسمه، قوله إن الأخبار التي تتعلق بأحكام صادرة ضده “إشاعات من أطراف مغرضة”، لافتًا إلى “وجود دعاوى كيدية ضده من طرف جهات تجارية متهمة بقضايا تتعلق بالفساد وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة”.

وقال إنه “لا توجد أي قضية من الأصل، وإنه لا يزال موجودًا في جدة ولم يتم نقله إلى الرياض”، مستنكرًا إشاعة خبر القبض عليه.

وأوضح أن الموضوع التبس بينه وبين أعضاء مجلس سابق لشركة مساهمة عامة تم عزلهم العام الماضي، وما زالوا تحت المساءلة من الجهات المختصة.

وكانت مصادر قد ذكرت، الأربعاء الماضي، أن الجهات الأمنية في جدة، قد ألقت القبض على رجل الأعمال المذكور فور خروجه من اجتماع لإحدى الجمعيات العمومية لشركة مساهمة، تنفيذًا لقرار محكمة التنفيذ، التي أصدرت أمرًا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.