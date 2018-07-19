شاهد لحظة مداهمة الشرطة السعودية لوكر مشبوه لفتيات وشباب (فيديو)

أوردت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو نشره “السناب الأمني” للحظة مداهمة الشرطة لوكر في حي نمار بالعاصمة الرياض.

ووثق أحد الأشخاص مقطع الفيديو، فيما سُمع صوته وهو يكشف تفاصيل الواقعة، مبينًا أن الشرطة تمكنت من ضبط عدد من الشباب والفتيات المخالفين لنظام الإقامة والعمل، مضيفًا أنه تم ضبطهم خلال حملة أمنية مشتركة بقيادة شرطة منطقة الرياض.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر (لم تسمها)، أنه تم ضبط الفتيات والشباب بحالة غير طبيعية ومعهم مواد مسكرة، داخل أحد الشاليهات، وجميعهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل.

وأظهر مقطع الفيديو عددًا من الشباب والفتيات وقد تم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة.