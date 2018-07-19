موظف جمارك سعودي يرفض تلقي رشوة تتجاوز 130 ألف دولار

رفض أحد موظفي الجمارك في المملكة العربية السعودية تلقي رشوة وصلت إلى نصف مليون ريال (133,000 دولار) لفسح المجال أمام أصناف ممنوعة والسماح بدخولها إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل “تويتر”، أنه وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط الراشي في كمين محكم.

وأضافت أن “محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، قام بتكريم الموظف على أمانته وإخلاصه لدينه ووطنه”.

ولم تورد هيئة الجمارك المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة البضاعة التي رفضها الموظف، أو المنفذ الجمركي المقصود بالواقعة.

وأشاد ناشطون عبر مواقع التواصل بتصرف الموظف، مقترحين نسبة مالية من مبلغ الرشوة للموظف كمكافأة وترقية وزيادة لراتبه، مبررين أن هذا سيحفز الموظفين على التنافس على العمل النزيه.