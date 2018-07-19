حفل “خطوبة” في السعودية يتحول إلى ليلة دامية

فتحت الأجهزة الأمنية بمحافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية تحقيقًا؛ بعد وقوع مشاجرة جماعية، أمس الأربعاء، بين عدد من الأشخاص بإحدى الاستراحات كانوا يحتفلون بمناسبة خطوبة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، عدد منهم إصابته بالغة وحرجة.

وفي التفاصيل، فإنّ خلافًا وقع بإحدى الاستراحات بمحافظة خميس مشيط بين عدد من الأشخاص، وذلك قبل استقبال الضيوف لمناسبة الخطوبة، ليتطور الأمر بعدها إلى استخدام الأسلحة البيضاء (خناجر)، فتبادلوا الطعن، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم للمستشفى.

ولم يتم الكشف عن أسباب المشاجرة من قبل الجهات المعنية. فيما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل، في معلومات لا يمكن التثبت من صحتها، أن أحد أخوة العروس أراد الدخول معها إلى قاعة النساء، لكن والد العريس منعه؛ ما أدى إلى نشوب المشاجرة.

كما أورد ناشطون معلومات أنّ القتيل يعمل معلمًا للتربية الإسلامية في ثانوية عامة.