السعودية.. السجن والجلد للمعتدين على رجلي مرور في المدينة المنورة

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية، حكمًا أوليًا بالسجن والجلد والغرامة المالية على عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجلي مرور في المدينة المنورة الشهر الماضي، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد، وتم اتهام أبناء أميرة سعودية معروفة بالتورط في الاعتداء.

وقال القاضي السعودي السابق، الدكتور ياسر البلوي، إن المحكمة الجزائية أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات، والجلد بـ1200 جلدة، وغرامة مالية على المعتدين بالضرب على رجلي المرور.

وأوضح القاضي البلوي -الذي شغل سابقًا منصب رئيس محكمة التنفيذ- في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن “الحكم صدر في قضية الاعتداء على رجل المرور أثناء تأديته لعمله في نهاية شهر رمضان الماضي”.

كائناً من كان

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً على الذين اعتدوا بالضرب على رجل المرور اثناء تأديته لعمله نهاية شهر #رمضان بالسجن 5 سنوات والجلد بـ 1200 جلدة وغرامة ماليه . — د. ياسر البلوي (@yblawi) ١٨ يوليو ٢٠١٨

ولم يذكر القاضي البلوي عدد المدانين أو تفصيل الحكم القضائي ضدهم، لكنه بدء تغريدته بعبارة “كائنًا من كان”، في إشارة إلى مكانة المدانين على ما يبدو.

ووقعت الحادثة عشية عيد الفطر الماضي، عندما وثق مقطع فيديو تم تصويره بهاتف نقال، حادثة الاعتداء التي يظهر فيها عدد من الأشخاص يطاردون رجلي مرور، ويمسكون بأحدهما ويضربانه في شارع مزدحم بالسيارات.

وألقت السلطات الأمنية المختصة القبض على المتورطين في الاعتداء حينها، لكنها لم تذكر هوياتهم.

وألقت السلطات الأمنية المختصة في السعودية القبض على أمراء من الأسرة الحاكمة في حوادث متفرقة، فيما نفذت وزارة الداخلية في العام 2016 حكم الإعدام بحق أمير شاب أدين بجريمة قتل.