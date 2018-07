“أرامكو” السعودية تسيطر على حريق محدود بمصفاة الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، أنها احتوت حريقًا في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض، ولا خسائر بشرية.

وقالت الشركة عبر”تويتر”: “تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض”.

وأضافت الشركة في إيضاحها: “بفضل الله، لم تقع أي إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجارٍ التحقيق لمعرفة مسببات الحادث”.

وفي تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية قالت الشركة أن الحريق ناتج عن عملية تشغيلية داخل المصفاة دون توضيح مزيد من التفاصيل.

Saudi Aramco fire protection crews and Civil Defense have successfully controlled a minor fire due to an operational incident at the Riyadh Refinery today. No personnel are injured and no impact on operations.

