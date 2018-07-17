السعودية.. محاكمة خادمة فلبينية بتهمة تأييد ودعم داعش

وجهت محكمة سعودية لائحة اتهام لفلبينية تعمل خادمة منزل، بتهم تأييد تنظيم داعش المتشدد والتواصل مع معرفات مؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي له وتخزينها.

وكشفت لائحة الاتهام، التي نشرتها صحيفة “الرياض” السعودية، عن قناعة المتهمة بأفكار تنظيم داعش وتوجهاته ومناصرتها له، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته.

وأدانت لائحة الاتهام المدعى عليها في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية بمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش، وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في ” تويتر” و”فيسبوك” .

وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.