عقب انتشار فيديو صادم.. “العمل” السعودية تتوصل لطفلتين تعرضتا لتعذيب مروع من سيدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه تم التوصل لطفلتين، ظهرتا في مقطع فيديو متداول وهما تتعرضان للتعذيب على يد أمهما، من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في محافظة جدة، لافتا إلى أنه سيتم إصدار بيان توضيحي بشأن الواقعة.

وكانت وزارة العمل أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن متابعتها لمقطع فيديو يعكس عنفًا أسريًا تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدين سرعة التدخل بشأنه.

تم التوصل للاطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم اصدار بيان توضيحي. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) July 17, 2018

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو وصفه ناشطون بـ“المروّع”، لامرأة تقوم بتعذيب طفلتين رضيعتين “توأم” بضربهما وخنقهما، إذ قال ناشطون إن المرأة هي والدتهما.

ويمكن سماع صوت امرأة في مقطع الفيديو، وهي تقوم بضرب رضيعتين بكل قسوة، ثم محاولة خنقهما قائلة “اليوم تموت وتدخل الجنة”، وفي لقطة أخرى أسقطت المرأة إحدى الطفلتين بكل وحشية على الأرض ليظهر ما يشبه بقع دم نزف من الطفلة على ما يبدو.

وتسبب المقطع منذ تداوله بإثارة غضب ناشطين، مطالبين بتدخل الجهات المعنية، وحماية الطفلتين ومعاقبة الأم على جريمتها.