فيديو “مروع” لسيدة تعذب طفلتين في السعودية.. ووزارة العمل والتنمية تتفاعل

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو وصفه ناشطون بـ “المروّع”، لامرأة تقوم بتعذيب طفلتين رضيعتين “توأمتين” بضربهما وخنقهما، فيما قال ناشطون إنها والدتهما.

ويمكن سماع صوت امرأة في مقطع الفيديو، وهي تقوم بضرب رضيعتين بكل قسوة، ثم محاولة خنقهما قائلة “اليوم تموت وتدخل الجنة”، وفي لقطة أخرى أسقطت المرأة إحدى الطفلتين بكل وحشية على الأرض ليظهر ما يشبه بقع دم نزف من الطفلة على ما يبدو.

وتسبب المقطع منذ تداوله بإثارة غضب ناشطين، مطالبين بتدخل الجهات المعنية، وحماية الطفلتين ومعاقبة الأم على جريمتها.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المناشدات، إذ أعلن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن من يملك أي معلومات تفصيلية عن المقطع المتداول أن يرسلها، مؤكدًا أن مركز بلاغات العنف الأسري سارع للتدخل.

وكتب في تغريدته عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل “تويتر”: “تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف، ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلًا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة. ونرجو مَن تتوافر لديه معلومات الاتصال على 1919”.

تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.

ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919. #ام_تعذب_بنتها — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) July 17, 2018

وأفاد ناشط يدعى مهند الحشدي بأن “الأم صومالية ومقيمة في محافظة جدة بالسعودية، واعتدت على طفلتيها التوأمتين (تبلغان 6 أشهر) بالخنق، مبينًا أن الزوج يمني وانفصل عن الأم وليس لديه وظيفة أو سكن لإعالة الطفلتين وحالته يرثى لها”.

وأضاف في تعليقه على مقطع الفيديو، أن الأم عمدت إلى تعذيب طفلتيها وإرسال الفيديو لوالد زوجها في اليمن، لتهديده وابتزازه وإبلاغ ابنه أن يأخذ الطفلتين وإلا ستستمر بضربهما.

وتابع الحشدي مؤكدًا أنه يملك عدة مقاطع أخرى تثبت تعذيب الأم لطفلتيها بأبشع الطرق، وأن لديه اسم الأم الكامل ومنطقة سكنها، مناشداً الجهات المعنية المساعدة في أقرب وقت.

وذهب ناشطون آخرون، بعضهم نساء، إلى أن السيدة قد تكون في حالة اكتئاب ما بعد الولادة، أو أن من قام بهذا الفعل ليس الأم وقد تكون زوجة الأب أو خادمة، حسب قولهم.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزمان ومكان الواقعة.