السعودية تكرم رجال شرطة فكوا لغز جريمة قتل طفل غامضة (صور)

كرمت إمارة منطقة مكة المكرمة، الإثنين، عددًا من رجال الشرطة؛ بعد أن نجحت تحرياتهم وتحقيقاتهم في فك لغز جريمة قتل طفل، معقدة وغامضة، في مركز خميس حرب بمحافظة القنفذة، بعد نحو أسبوعين على وقوعها.

واستقبل أمير المنطقة خالد الفيصل، رجال الشرطة الذين أشرفوا على التحقيقات في جريمة مقتل الطفل، برفقة قياداتهم بمقر الإمارة بمدينة جدة، مقدمًا لهم شهادات شكر رسمية توثق إنجازهم الأمني.

ووجدت مبادرة الإمارة صدى في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، التي تابع من خلالها السعوديون التحقيقات التي استمرت نحو أسبوعين، قبل أن يتم فك لغز الجريمة.

وأنهت شرطة القنفذة تحقيقاتها في الجريمة، أواخر الشهر الماضي، بعد أن تمكنت من تحديد هوية قاتل الطفل عبدالمجيد الحربي (12 عامًا)، وأوقفت قريبته القاتلة التي اعترفت بارتكاب الجريمة.

واختفى الطفل عبدالمجيد، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال ذهابه لمحل بقالة قريب من منزله، قبل أن يتم العثور عليه بعد يومين مقتولًا وعليه آثار حروق، بجانب مسجد قريب من منزله.

وهزت الجريمة المجتمع السعودي في شهر رمضان المبارك؛ كون ضحيتها طفل، وبسبب غموض دوافعها، مع تأكيد والد الطفل بعدم وجود أي عداوات بينه وبين أي أحد من أقاربه أو معارفه.

ووجدت عائلة الطفل حينها تعاطفًا واسعًا من قبل أبناء السعودية، فيما تصدرت التحقيقات في الجريمة اهتمامات كل وسائل الإعلام المحلية، بجانب اهتمام مماثل من قبل المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.