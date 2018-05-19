مسؤول: السعودية أطلقت سراح صياديْن إيرانيَين

أطلقت السلطات السعودية، سراح اثنين من الصيادين الإيرانيين المعتقلين من قبل قوات خفر السواحل، منذ الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال أردشير يار أحمدي، نائب رئيس مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، إن “السلطات السعودية أفرجت أمس الجمعة عن اثنين من الصيادين الإيرانيين اللذان اعتقلا في اكتوبر الماضي”.

وادعى أحمدي أن “الصياديين الإيرانيين دخلا المياه الإقليمية السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، إذ جرى اعتقالهما من قبل قوات خفر السواحل”.

ونوه أن “إطلاق سراحهما جاء نتيجة جهود بذلتها الخارجية الإيرانية مع المسؤولين السعوديين”.

وأعلنت السلطات الإيرانية في الـ21 من شباط/فبراير الماضي، أن السعودية أفرجت عن تسعة صيادين إيرانيين اعتقلوا في منتصف آب/أغسطس 2016 بعد دخولهم المياه السعودية عن طريق الخطأ.

وكان قائد البحرية الإيرانية في مدينة بوشهر، العقيد أمير خسروي، زعم أن 4 زوارق صيد إيرانية تم إيقافها من قبل البحرية السعودية بالقرب من مياهها الإقليمية.