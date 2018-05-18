الفنان السعودي يوسف الجراح يعلن اعتزاله التمثيل “نهائيًا” (فيديو)

فاجأ الفنان والكوميدي السعودي يوسف الجراح، جمهوره، حين أعلن عبر برنامج “ليالي المملكة”، اعتزاله التمثيل تماما.

وكشف “الجراح”، أمس الخميس، وفق صحيفة “سبق” المحلية، عبر البرنامج المذاع على قناة MBC: “تركت التمثيل تماما”. وأوضح بشأن قرار اعتزاله: “هي فترة من الزمن قضيتها، والتجربة طويلة مع التمثيل والاشتراك في تقديم العديد من المسلسلات.. من البداية لم أكن أرى بداخلي أن أظل ممثلًا طيلة عمري”.

ولفت إلى أن تقديم البرامج يشده أكثر من التمثيل، وأضاف: “يجب أن أكون صريحًا مع نفسي؛ ماذا سأقدم في المسلسلات؟ الرسالة التي سأقدّمها في المسلسل يمكنني أن أقدّمها في البرنامج بشكل أكبر، من خلاله أتواصل مع الجمهور بشكل أسبوعي، وأنا أعشق تقديم البرامج المباشرة”.

يذكر أن يوسف الجراح اشتهر بمسلسل “طاش ما طاش” والذي اشتهر فيه بدور “العميد أسعد عمر قلي”، وشارك بالعديد من الأعمال الأخرى على غرار مسلسل “أبو مشعاب”، و مسلسل “جاري يا حمودة”، كما قام بالاشتراك في تقديم برنامج “آدم” على قناة “إم بي سي” مع أيمن الزيود. كما قدّم خلال هذه السنة برنامج “الله يعطيك خيرها” في نسخته الثانية على شاشة “الإخبارية” السعودية.