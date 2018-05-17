شاهد.. محمد بن سلمان والسيسي وملك البحرين ومحمد بن زايد في لقاء غير معلن بمصر

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة تظهر ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، وقادة عربًا، بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية.

الصورة التي نشرها بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، تُظهر “إلى جانب ولي العهد السعودي، كلًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وتكشف الصورة عن عقد هذا اللقاء غير المعلن في مصر.

وأرفق بدر العساكر الصورة بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام”.

لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) May 17, 2018

وتفاعل النشطاء مع الصورة فور نشرها على موقع تويتر، معتبرين أنها تدل على “قوة العلاقات بين الدول الأربع، التي تنسق في عدة ملفات إقليمية”.

وفي تحليله لدلالات الصورة قال الناشط حاتم عسيري: “وضعية اليدين لمحمد بن سلمان تدل على الاحتواء والتقارب، ووجود رابط عاطفي بينهم، ونلاحظها في معظم صوره”.

وضعية اليدين لسمو سيدي #محمد_بن_سلمان تدل على الاحتواء والتقارب ووجود رابط عاطفي بينهم، ونلاحظها في معظم صوره.#لغة_الجسد — حاتم.ع.العسيري (@HatimAddus) May 17, 2018

وفي نفس الاتجاه قالت الناشطة ساره الهلالية: “هؤلاء فخر العرب وحامين العروبة وعلى رأسهم أبو سلمان وولد زايد حافظكم الرحمن ودمتو شوكة في حلوق شريفه والاخونج وكل خاين”.