رئيس الوزراء الإثيوبي يتوجه إلى السعودية في أول زيارة له خارج إفريقيا

غادر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، مساء اليوم الخميس، إلى السعودية، في أول زيارة رسمية له خارج إفريقيا، منذُ توّليه المنصب في شهر أبريل/نيسان الماضي، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن رئيس الوزراء سيبحث مع المسؤولين السعوديين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال زيارة لم يعلن عن مدتها.

وفي يوم 19 من شهر نيسان/أبريل الماضي، منح مجلس النواب الإثيوبي الثقة لحكومة جديدة، برئاسة أبي أحمد، خلفًا لهايلي ماريام ديسالين، الذي استقال في 15 من شهر فبراير/شباط.