المرور السعودي يوجه أول رسالة رسمية للنساء قبيل قيادتهن للسيارات.. تعرف على تفاصيلها

وجهت الإدارة العامة للمرور في السعودية، يوم الخميس، أول رسالة رسمية للنساء الراغبات بقيادة السيارات قبيل سريان رفع الحظر المفروض على قيادتهن الشهر المقبل، بهدف الحصول على رخص قيادة سارية في البلاد.

ودعت إدارة المرور النساء السعوديات أو المقيمات في المملكة، ممن يحملن رخص قيادة صادرة من دول أخرى، العمل على استبدالها برخص سعودية بدءً من يوم الاثنين القادم وفق اشتراطات محددة.

وقالت إدارة المرور عبر تغريدة في حسابها في موقع “تويتر” “ندعو كافة المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (http://www.sdlp.sa ) واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1439/9/5 هـ”.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة بدءا من 24 يونيو/حزيران المقبل بعد الاستعداد للتغيير الجديد الذي ستشهده شوارع المملكة.

ومنذ رفع الحظر الذي جعل السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، منذ ذلك الحين، تعمل عدة جهات حكومية وخاصة على الاستعداد لسريان رفع الحظر عبر افتتاح مدارس لتعليم القيادة وتعديل قوانين المرور وافتتاح معارض نسائية للسيارات.