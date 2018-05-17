السعودية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية

قال وزير الخارجية السعودي والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة؛ لبحث خطة تحرك عربية لمواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الجبير (ترأس بلاده مجلس الجامعة والقمة العربية): “نرفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ونعتبر الأمر انحيازًا ضد المصالح الفلسطينية”.

ورحب الجبير بالقرارات التي صدرت عن دول ترفض القرار الأمريكي.