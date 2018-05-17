نجم السوشيال ميديا السعودي ياسر الشمري ينشر صورًا “مفزعة” لمرض يعاني منه

رحّب ناشطون في المملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعودة ياسر الشمري بعد رحلة علاج طويلة، إثر إصابته بعدوى جلدية.

ويعد الشمري واحدًا من أبرز نجوم السوشيال ميديا في المملكة، إذ عبر نشطاء عن سعادتهم بعودته من خلال هاشتاغ #عودة_ياسر_الشمري.

وعاد ياسر للتفاعل عبر صفحته الرسمية في “تويتر”، إذ أوضح طبيعة المرض الذي ألم به، وكيف بدأ، ورحلة علاجه الطويلة، مرفقًا حالته بصور له بعد بدء الإصابة.

وذكر ياسر الشمري أنه تعرض لقرصة من ذبابة اسمها “ذبابة الرمل”، مبينًا أنها حشرة موجودة في البر والمزارع وعلاجها في المستشفيات عن طريق ابر اسمها “البانتو ستام”، ولها علاجات شعبية من ضمنها شجرة اسمها “العونة” بها مادة تشبه اللبن ويتم وضعها على الجرح، لافتًا إلى أنه اضطر لأخذ إبر مدة 21 يومًا واستعان بالعلاج الشعبي.

وقال في تغريدة له: “وكان الجرح يتوسع ويحفر ع داخل إلين وصل ل اللحم وراجعت اكبر مستشفيات لكن للاسف اني تعبت نفسياً الى ان وصلت لمرحلة الوسوسه والاوهام اللي م تنوصف لو اشرح لكم من هنا لبكرا والسبب اني كنت لحالي م علمت حتى اهلي، وصلت لمرحلة م اتحمل القماش يلمس الجرح من شدة الالم وعانيت بصمت مدة 8 شهور”.

وأوضح: “بعد المعاناة وخصوصاً إن فيه بعض الدكاترة اوهموني انه سرطان جلدي لكن عرفها معالج شعبي بحايل، طلعت قرصة من حشرة تنزل بكتيريا تحت الجلد وتاكل الى ان توصل العظم وتنخره”.

وتابع في تغريدة أخرى: “في يوم من الايام كنت اتعالج بالرياض وطحت بالشقة لحالي من التعب والوسواس اشوف اشياء مو فيني مثلا جلد يدي يتأكل، المهم م كان عندي احد لكن جاب الله لي شاب فيه مروٌة ونخوة، ركبني بسيارته واسعفني لمستشفى مع انه م همّه اللي فيني معدي او لا المهم انه يفزع”.

وأضاف: “صار الشاب يتواصل معي ويتطمن ع حالتي، عرفت انه صاحب محل الكترونيات وحاب اني ارد له الجميل لكن ماقدر اوفيه لو اعلن لحسابه كل يوم وهو تركي المطيري”.

ويعتذر “إرم نيوز” عن نشر الصور حفاظاً على مشاعر الزوار الكرام.