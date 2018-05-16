“العمل” السعودية تودع 1.9 مليار معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لرمضان

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إيداع 1.9 مليار ريال، في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي وذلك، عن شهر رمضان.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، كشف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 930.966 ألف مستفيد، وإجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 1.922 مليار ريال.

وأضاف أن المعاشات الضمانية للمستفيدين بلغت 1.323 مليون ريال تقريبًا، أما المساعدات النقدية لأجل الغذاء، فبلغت 185 مليون ريال، بينما تم صرف 97 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 317 مليون ريال بدل غلاء معيشة.