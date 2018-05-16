السعودية تعلن إجازة العيد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديد ساعات العمل خلال رمضان، ومواعيد بدء إجازة عيد الفطر ونهايتها هذا العام لموظفي الدولة.

ووفقاً للتعميم حددت ساعات العمل بمدة 5 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وبحسب صحيفة “سبقط المحلية، فإن إجازة عيد الفطر المبارك تقرر بدؤها بنهاية دوام يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان لهذا العام؛ فيما تقرر أن يُستأنف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق للسادس من شوال حسب تقويم مكة المكرمة.

وينتظر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية التفاصيل اليوم الأربعاء.