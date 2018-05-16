ظهور سعودية في إعلان بنك عن “تملك” المرأة للسيارة يثير الجدل (فيديو)

أثار إعلان لبنك “سامبا” في المملكة العربية السعودية عن تملك المرأة للسيارة جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رأى ناشطون أنه مناف لتقاليد المملكة.

وأظهر إعلان “سامبا” فتاة ترتدي الزي السعودي وتجلس بنظاراتها الشمسية على كرسي دوار، وتقوم بحركات تحاكي قيادة السيارة بطريقة كوميدية، قبل أن يظهر ترويج البنك لتمويل قرض لامتلاك السيارات.

وعلق مغرد عبر موقع “تويتر” يدعى “نماصي”، مستنكرًا: “وش السفاهه هذي بالمرأه السعوديه وين المرأه السعوديه هل ترضى ان تظهر بهذه السفاهه في اعلان؟”.

وقال “الرعد الأصفر”: “منظر مؤسف”.

وانتقد “العلمي”: “بالله كيف رضيت تظهر بهذا الشكل والإعلان السخيف ولكن ما نقول الا سيماهم في وجوههم”.

ورأت “قطرة مطر”: “ودي اقول للي يكتبون سيناريو الاعلانات : ترا المستهلك الان ما يستقبل اي اعلان بإنبهار مثل الماضي !! صار كل شئ دارج ومعروف ومكرر ولا عاد فيه اهتمام، لان العقول صارت اوسع واكبر!!”.

ويبدأ تفعيل قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، والذي دام لعقود، في الـ 24 من يونيو/حزيران المقبل.