مسؤول بنكي سابق بالسعودية وصديقه يغرران بـ3 طالبات و”اتصال” ينقذهن

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من ضبط شابين بالعقد الثالث من العمر، غررا بثلاث طالبات جامعيات وحاولا اغتصابهن داخل شقة تخصهما.

وفي التفاصيل، دعا الشابان الطالبات الثلاث لتناول وجبة غداء في أحد المطاعم الشهيرة بعد انتهاء الاختبارات، لكنهما غيرا المسار لاحقًا، وتوجها بالفتيات للشقة المذكورة.

وأوردت صحيفة “عاجل” المحلية – معلومات لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحتها -أن علاقة غير شرعية جمعت بين شابين أحدهما مسؤول بأحد البنوك الشهيرة، وثلاث طالبات جامعيات؛ ما دفعهم للتنسيق لتناول وجبة غداء معًا بمطعم شهير بحي التخصصي، وذلك عقب انتهاء الطالبات من اختبارهن.

وأثناء التوجه للمطعم حوّل الشابان مسار السيارة باتجاه شقة سكنية بإحدى العمارات، تم تجهيزها من قبل الشابين لأغراض غير أخلاقية، ولما سألت الطالبات عن سبب تغيير المسار برر الشابان أن “المطعم مغلق وقت صلاة الظهر، وعليهم أن يتوجهوا للشقة للانتظار داخلها، حتى يفتح المطعم أبوابه”.

وما أن وصلوا للشقة، حتى حاول الشابان التعدي على الفتيات، فسارعت إحداهن للاتصال بالجهات الأمنية، إذ توجهت فرق أمنية فورًا، وتم تخليص الطالبات قبل الإضرار بهن، وإلقاء القبض على الجميع، قبل أن يتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة المنصور الذي حقق بالواقعة وأحال الجميع إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيلها.