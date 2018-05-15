السعودية تؤكد رفضها نقل السفارة الأمريكية للقدس

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، رفض المملكة لقرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وقال تقرير للتلفزيون السعودي الرسمي، إن “هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي”.

ونقلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، رسميًا، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وسط اشتباكات واسعة شهدها قطاع غزة؛ احتجاجًا على الخطوة الأمريكية؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.