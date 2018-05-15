“الحياة الفطرية” بالسعودية تعلن وفاة 4 بتحطم طائرة للمراقبة

نعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أفراد طاقمها الذين قضوا نحبهم، اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية التي كانت تقلهم أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة.

وقالت الهيئة في بيان، وفق صحيفة “سبق” المحلية: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري، ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب”.

وكانت مصادر قد كشفت صباح اليوم عن سقوط طائرة صغيرة تابعة للحياة الفطرية بمحمية واقعة بين تبوك والجوف، قبل أن تعلن لاحقًا عن وفاة طاقمها.