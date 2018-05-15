سجن وجلد سعودي هدد موظف “ساهر” بالقتل

قضت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة العامة بمحافظة الرس السعودية، بسجن مواطن مدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ وجلده 30 جلدة، وذلك لتهديده موظفًا بإحدى مركبات الرصد الآلي “ساهر” بالقتل.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن المواطن توقف أمام إحدى سيارات الرصد الآلي “ساهر” المتوقفة بجانب أحد الطرق في محافظة الرس، حيث قال للموظف إنه “سيكرر بحقه حادثة القويعية” التي أطلق فيها مجهول رصاصة اخترقت رأس موظف في سيارة “ساهر” وأردته قتيلًا.

وتضمن الحكم الصادر بحق المواطن المشار إليه إلزامه بالتوقيع على تعهد بعدم التعرض لموظفي الرصد الآلي، مع تنفيذ حكم الجلد الصادر بحقه أمام بوابة مقر المرور بمحافظة الرس.