السعودية تفرج عن سجناء في “عفو رمضان” ضمن شروط

أعلنت مصادر في المملكة العربية السعودية أن الجهات المختصة، ممثلة في إمارات المناطق ووزارة العدل والنيابة العامة وديوان المظالم، بدأت في حصر المستفيدين من العفو السنوي في رمضان.

وذكرت المصادر، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أن العفو لا يشمل أي أحكام صدرت حدًا، ولا العقوبات التأديبية والبديلة أوغيرالمقترنة بالسجن، ولا يشمل جرائم السحر والشعوذة، والاتجار بالبشر، وتعذيب الأطفال، ونشر الوثائق والمعلومات السرية، وقضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، والتستر التجاري وغسل الأموال، وإيواء المطلوبين.

وسيتضمن العفو، شطب نصف مدة المحكومية في عددٍ من الجرائم، شريطة انتهاء الحق الخاص الذي لا يتم العفو في حال وجوده.

وأوضحت المصادر، فيما يتعلق بالغرامات، أن قواعد العفو نصت على إطلاق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط فورًا، على أن يتم التعامل مع الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.

وبالنسبة للوافدين ممن انتهت مدة محكومياتهم بانتهاء المدة أو بالعفو وعليهم غرامات، فسيتم إعفاؤهم بما لا يزيد على 500 ألف ريال (134,000 دولار)، وفي حال زادت الغرامة وعجزوا عن التسديد، ستتم إحالتهم للمحكمة المختصة مع ممثل بيت المال، للنظر في ثبوت إعسارهم، ومن ثبت إعساره منهم فيعامل، وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.