الخطوط السعودية” تختار أفضل عرض لوحدتها الطبية

قالت مصادر مطلعة إن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة اختارت مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الذي يتخذ من جدة مقرًا ويعمل في إدارة المستشفيات، كصاحب أفضل عرض لوحدتها الطبية.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيان، اليوم الإثنين، إنها اختتمت عملية العروض الخاصة بوحدتها الطبية، الخطوط السعودية للخدمات الطبية، ولم تذكر الشركة اسم الجهة صاحبة العرض، لكنها قالت إن الإعلان عن الشريك سيكون بعد اكتمال الموافقات اللازمة.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالصفقة: إن مستشفى الدكتور سليمان فقيه اختير كصاحب أفضل عرض في الصفقة التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 650 مليون ريال سعودي (173 مليون دولار)، وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها؛ بسبب حساسيات تجارية.

وتعمل الحكومة السعودية على سلسلة من عمليات الخصخصة ضمن إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.

وكانت مصادر قالت في مايو/ أيار من العام الماضي بأن الصفقة قد تحقق 500 مليون دولار، بيد أن أحد المصادر قال، اليوم الإثنين، إن توقعات الخطوط الجوية السعودية الأولية للأسعار كانت مرتفعة، وإن هيكل الصفقة تغير، وإن الجانبين ما زالا يتفاوضان بشأن الشروط النهائية للصفقة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وتمتلك الخطوط السعودية للخدمات الطبية مستشفى كبيرًا في جدة، ثاني أكبر مدينة بالمملكة العربية السعودية.

والشركة الطبية مزود كبير للخدمات الطبية للخطوط الجوية السعودية وعدد من الشركات التابعة، حيث توفر خدمات العيادات الخارجية في جدة.