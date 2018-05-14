التحالف يعلن سقوط صاروخ حوثي في منطقة “غير مأهولة” بجازان

سقط صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة جازان السعودية، اليوم الإثنين، في منطقة صحراوية غير مأهولة، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي في تصريح صحفي نشر ته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت، صباح اليوم، صاروخًا بالستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وأضاف أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة؛ لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن الصاروخ سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة”.

وتابع، أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)؛ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مؤكدًا أن “إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.