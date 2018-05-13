بالفيديو والصور.. السعوديات يقبلن على أول معرض نسائي للسيارات في الرياض

جذب المعرض السعودي النسائي الأول للسيارات، يوم الأحد، كثيرًا من السعوديات اللاتي قدمن من مختلف أرجاء العاصمة للاطلاع على ما يقدمه المعرض من معلومات عن السيارات التي سيسمح للسعوديات بقيادتها بدءًا من الشهر المقبل لأول مرة في تاريخ البلاد.

وافتتح المعرض أبوابه يوم الأحد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، بدعم من عدة جهات حكومية بهدف تعريف السعوديات على كافة وكالات السيارات والتأمين والاكسسوارات في المملكة وعروضها.

ويتوقع القائمون على المعرض أن يستقبل خلال أيامه الثلاثة عشرات آلاف السعوديات اللاتي سيتاح لهن حضور ندوات خاصة عن قيادة السيارة وكيفية اختيار السيارة المناسبة قبل أن يبدأ تطبيق رفع الحظر المفروض على قيادة المساء في السعودية للسيارات الشهر المقبل.

واستقطب اليوم الأول للمعرض عددًا كبيرًا من الزوار من الجنسين بالفعل وسط حضور إعلامي لافت لتغطية كافة تفاصيل تجربة قيادة السعوديات للسيارات التي ستصبح واقعية يوم 24 حزيران/يونيو المقبل.

افتتاح معرض بنكش … تفضلوا زورونا… https://t.co/pAwKagM4li — Pinkish (@Pinkish_sa) May 13, 2018

وتتسابق بنوك المملكة وشركات السيارات والتأمين واكسسواراتها على الفوز بالنصيب الأكبر من طلب مرتفع على السيارات سيبدأ خلال الفترة المقبلة مع بدء السعوديات باقتناء السيارات فور رفع الحضر المفروض.

وكانت مدينة جدة غرب المملكة قد شهدت قبل يومين معرضًا نسائيًا صغيرًا للسيارات داخل مول تجاري ضمن عدة فعاليات وخطوات حكومية استعدادية لتطبيق قرار رسمي أنهى حظر القيادة المفروضة على النساء.