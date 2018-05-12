“الجوازات السعودية” تغرم أكثر من 30 ألف مخالف 400 مليون ريال

قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية الیوم السبت، “إنها حصّلت أكثر من 400 ملیون ریال، عبر أكثر من 30 ألف قرار إداري، أصدرته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”.

وأشارت المديرية إلى أن مجموع القرارات الصادرة خلال ھذه الفترة بلغ 30479 قرارًا إداريًا، موضحة أن “مجموع الغرامات بلغ قرابة 426232890 ملیون ریال”.

وحول أعداد المخالفين، قالت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، “إن مجموع المخالفین بلغ 24229 مخالفًا، تم نشر أسماء ما مجموعه 1239 مخالفًا منهم”.

وأضافت السلطات السعودية، أن لجان الجوازات الإدارية طالبت بمصادرة 35 سیارة، استخدمت في نقل المخالفین لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.