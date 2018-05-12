السفير السوداني في الرياض يعلّق على شائعة انسحاب قوات بلاده من اليمن

نفى السفير السوداني لدى السعودية، اليوم السبت، صحة الأنباء حول انسحاب قوات بلاده من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قائلًا إنها “شائعات، وستُدحض عمليًا الأيام المقبلة”.

وقال سفير الخرطوم في الرياض، عبدالباسط بدوي السنوسي، إن العلاقات السعودية السودانية تمر بأفضل حالاتها، بفضل إرادة القيادتين السياسيتين في البلدين، مضيفًا أن “الأيام المقبلة ستدحض عمليًا كل الشائعات حول العلاقات السعودية السودانية المتميزة، والتي ستشهد تطورًا كبيرًا”، وفق موقع “سبق” الإخباري السعودي.

وكذّب السنوسي الأخبار التي روّجت لها وسائل إعلام حول انسحاب القوات السودانية من اليمن، مبينًا أن “الرئيس السوداني أكد مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن”.

وأضاف:”ما زالت قواتنا السودانية تعمل بصورة ممتازة، وتحرّر المناطق تلو الأخرى، وتقدّم القوات السودانية الشهيد تلو الشهيد؛ دفاعًا عن الحرمين الشريفين، وندعو الله أن يتقبّلهم، كما تتقدم قواتنا السودانية على أكثر من محور في اليمن، محررةً المناطق اليمنية بصورة ممتازة”.

وقال السفير السوداني:”القوات السودانية توجد أيضًا على الحدود السعودية، كما تقاتل قواتنا الجوية في كل العمليات الجوية جنبًا إلى جنب ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن”.

وتشارك القوات السودانية في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ببسالة كبيرة، وقال مراقبون إن المشاركة السودانية في اليمن فاعلة بشكل كبير، كما أسهمت بتحقيق الانتصار، الذي يقترب بشكل كبير بفضل العمليات النوعية التي يقودها التحالف العربي لدحض ميليشيات الحوثيين الإيرانية التي تتشرذم، وتعيش في حالة مرتبكة.