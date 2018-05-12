ادعت أنها أميرة.. احتجاز سيدة حاولت الدخول “عنوة” لسفارة السعودية في واشنطن

رفضت محكمة أمريكية الإفراج عن سيدة ادعت أنها أميرة سعودية، خلال محاولتها دخول السفارة السعودية في واشنطن عنوة.

وكانت المتهمة، لاتويا ماهوني سميث، قامت بمحاولات عدة لدخول السفارة السعودية في واشنطن، رغم صدور أمر بإبقائها بعيدًا عن موقع السفارة، وعدم تكرار ذلك، إلا أنها زعمت أن بحوزتها وثائق مهمة، تريد إعطاءها للسفير السعودي، وفق ما نشرته صحيفة سبق نقلًا عن قناة “إن بي سي واشنطن”.

ووفقًا لمحققين فيدراليين، فإن المتهمة سميث تحمل عدة أسماء مستعارة، كما أنها متهمة بتهديد ضابط مخابرات أبعدها عن مقر السفارة، وفقًا لإفادة خطية قدَّمها الضابط للمحكمة الأسبوع الجاري.

وأوضحت المحكمة أن لدى المتهمة سجل إجرامي في فلوريدا، وأن قاضي الجلسة أمر باحتجازها، وعدم الإفراج عنها مطلقًا إلى حين انتهاء المحاكمة.

وكانت المتهمة سميث هددت البيت الأبيض، وأجرت اتصالات عديدة على الخطوط الهاتفية للموظفين في مكتب الخارجية، وعلى رئيس البروتوكول طالبة استقبالها، والسماح لها بالدخول للاجتماع مع المسؤولين.