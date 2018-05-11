حقيقة سقوط طائرة سعودية في بريطانيا ومقتل ركابها

نفى مكتب تحقيقات الطيران السعودي، صحة أخبار تناقلتها بعض المواقع الإخبارية الجمعة، زعمت سقوط طائرة سعودية خاصة في مطار بلاكبوش ببريطانيا ظهر الجمعة ومقتل جميع ركابها.

وكانت عدة مواقع نقلت على لسان مكتب تحقيقات الطيران السعودي، نبأ كاذبا يفيد بسقوط طائرة سعودية خاصة في مطار بلاكبوش ببريطانيا الساعة الثانية من ظهر الجمعة (11 مايو 2018)، وعلى متنها أربعة أشخاص.

لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع بشأن تعرض طائرة سعودية لحادث طيران بمطار بلاكبوش في بريطانيا. — KSA AIB (@AIB_KSA) May 11, 2018

كما نقلت على لسان هيئة الطيران المدني السعودي، الجمعة، إن التقرير الأولي يفيد بوجود كثير من الأشخاص على متن الطائرة، مشيرة إلى أن “مكتب تحقيقات الطيران عين ممثلًا معتمدًا لمساندة مكتب التحقيقات البريطاني بالتحقيق في حادث الطائرة السعودية الخاصة في مطار بلاكبوش ببريطانيا”.